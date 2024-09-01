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Gündem Devlet Bahçeli “Yapılsın” talimatını verdi. Bir tanesi de Emmoğlu için
Gündem

Devlet Bahçeli “Yapılsın” talimatını verdi. Bir tanesi de Emmoğlu için

Yeniakit Publisher
2024-09-01 13:44:00 -
Devlet Bahçeli "Yapılsın" talimatını verdi. Bir tanesi de Emmoğlu için

Sarıçam Belediyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un adına Adana'da bir müze ve sanat parkı yapmaya hazırlanıyor. Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak’ta açılması planlanan parkta, Tayfur hayranlarını heyecanlandıracak detaylara yer verilecek.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı inşa edileceği öğrenildi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Ferdi Tayfur hayranı da olduğu bilinen Bahçeli'nin talimatıyla, Sarıçam Belediyesinin çalışmalarına başladığı projenin Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 5 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.

"Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması", park, kütüphane, sanat atölyesi, "Merak Etme Sen Dinleti Alanı" ve kafe alanlarına da ev sahipliği yapacak olan proje kapsamında ziyaretçiler için merdiven kenarlarında tarihler ve yazılar yer alacak.

 

Öte yandan yapılması planlanan açık hava sinemasının aydınlatmaları üzerinde de Tayfur'un şarkılarının ismi yerleştirilecek ve Tayfur'un heykeli ile film afişleri de parkı süsleyecek.

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