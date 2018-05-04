Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için aldığı grup kararını bildirmek için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı YSK'nın önünde çok sayıda vatandaş da toplandı.

Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.