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Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için aldığı grup kararını bildirmek için YSK'ya gitti.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:00
Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için aldığı grup kararını bildirmek için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı YSK'nın önünde çok sayıda  vatandaş da toplandı.

Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:00
  1. Binali Yıldırım
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • SelimSelim1 sa önce
    Bunlar yüzünden Ankarada bir çok yolları kapatmışlar. Sayenizde işe de gidemedim. Polise diyorum iş yeri bir arka sokakta ne diye yolu kapatıyorsunuz diyorum verdiği cevap "devam et devam et". İnsanlara saygıları bile kalmamış bunların. Milletten bu kadar korkuyorsanız nasıl milletten oy bekliyorsunuz. Hep oy verdiğim AKP benim için bitmiştir. Yazık çok yazık. O kadar insan yollarda mahvoldu çoğu nereye gideceğini şaşırmış nereden girsek de iş yerlerine ulaşsak diye bakıyordu. Ben bugün sayenizde işe gidemedim ya Allah topunuzun belasını versin !
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI2 sa önce
    Rabbim cuma saati hürmetine seçimleri adayların halis niyetleri üzre tecelli eylesin.Halkına,dinine,bayrağına hizmet etmeyi düstur edenleri makamı mahmuda eriştirsin.AMİN
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