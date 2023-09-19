Devlet Bahçeli, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nu yerin dibine soktu
Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, milletin gözbebeği Mehmetçik'e iftira atan CHP'nin sözde vekili Sezgin Tanrıkulu'na sert sözlerle tepki gösterdi.
Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rezil sözlerle iftira atarak şunları söylemişti:
"Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı."
Ankara'da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin sözde vekiline sert sözlerle ayar verdi.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki CHP ile en küçük bir bağı, en ufak benzerliği kalmamıştır. Bugünkü CHP'de mandacılar köprübaşını tutmuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak ver aşağılık sözde milletvekilinin (Sezgin Tanrıkulu) ağzı düşman ağzıdır, aidiyeti Kandil mağaralarıdır."
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