Devlet Bahçeli: Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli

Kadın cinayeti işleyen bir caninin elindeki MHP ableminin öne çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir." dedi.

Devlet Bahçeli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.