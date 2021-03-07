  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet Bahçeli: Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli
Gündem

Devlet Bahçeli: Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kadına şiddet görüntülerine ilişkin olarak, MHP ambleminin basında öne çıkarılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 21:26:00 -
Devlet Bahçeli: Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli

Kadın cinayeti işleyen bir caninin elindeki MHP ableminin öne çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir." dedi.

Devlet Bahçeli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır.

Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır.

Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz
Dünya

ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

Afganistan'da barış müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmazken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kabil hükümetine yolladığı mektupta Türki..
İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu
Gündem

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

İP'in kurucuları arasında yer alan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İP'ten istifa ettiğini duyurdu. Yücel, geçtiğim..
Türkiye'de kan dökeceklerdi! Yakalandılar
Yerel

Türkiye'de kan dökeceklerdi! Yakalandılar

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler emniyet birimleri tarafından yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde patlayıcıyla yakalandığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay