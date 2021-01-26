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Gündem Devlet Bahçeli Özlem Gürses'e seslendi! "Utanmaz simalar..."
Gündem

Devlet Bahçeli Özlem Gürses'e seslendi! "Utanmaz simalar..."

Devlet Bahçeli, kendisine aşı yapan hemşirenin darbedildiğini iddia eden Özlem Gürses'i kınayarak, "Parodi haberi gerçek sanan utanmaz simalar ne kadar çoğaldı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:05:00 - 2021-01-26 12:06:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, kendisine aşı yaparken canını yaktığı için Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin darbedildiği iddialarına da esprili bir dille cevap verdi.

"Gülnaz Hemşire'ye geçmiş olsun diliyorum"

Uydurma haberi gerçekmiş gibi paylaşan Özlem Gürses'i tiye alan Bahçeli," Beni asıl üzen konu, hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır. Bu talihsiz hemşirenin başına ne geldiyse, bana aşı yaptıktan sonra gelmiş olacak. İş mi bu? Sokak aralarında gizlenen kalabalık bir grup, bu kardeşimizi tek başına yakalayınca dayaktan geçirmişler.  Allah var ya, suçsuz günahsız bir hemşireye saldıranlara hayret ettim. Devir değişti mertlik bozuldu. Yazık ki şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum.

"Size sadece gülüyoruz"

Parodi haberi gerçek sanan utanmaz simalar ne kadar çoğaldı. Size sadece gülüyoruz, acıyoruz. Müfteri nasıl olunur, gösteriyorlar.  Gazetecilerin tetikçi değil tarafsız olmasını istiyoruz.  Uydurma haberi anlatan sözde gazeteciye söyleyeceğim şudur; her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Unutulmasın ki; yeri gelirse Yavuz olmasını da biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz." ifadelerini kullandı.

 

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