0553 313 94 23

Devlet Bahçeli: Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
Devlet Bahçeli: Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliKurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı'na vasıl olunduğunu belirterek, "Bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı cenabıAllah'a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

Hac görevini yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul ve makbul olması dileğinde bulunan Devlet Bahçeli, "Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim'den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize cenabıAllah'tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    1. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    2. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    3. Sahte paranın kurbanı olmayın
    4. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    5. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    6. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    7. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    8. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    9. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    10. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    11. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    12. Kurban Bayramı sofralarının..
    13. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    14. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    15. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    16. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    17. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    18. Polisten kurban pazarında sahte para..
    19. İran hücumbotu, İngiliz savaş gemisini..
    20. Başkent'in kurbanlıkları Çubuklu'da
    21. Kayseri protokolü bayramlaştı
    22. Batıdaki illere gönderilen..
    23. Liverpool'un yıldızından İstanbul..
    24. Antalya otogarında valiz içinde Boa..
    25. Akıllı telefon uygulaması devrede
    26. Başhekim Birol, sağlık çalışanları ile..
    27. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
    28. Bayramda sağlığınızdan olmayın
    29. Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe..
    30. Artistik Cimnastik Dünya Kupası..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz