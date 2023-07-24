Devlet Bahçeli, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu: Resmen başlattık

MHP Lideri Bahçeli, 'Lozan Antlaşması'nın 100'üncü Yıl Dönümü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde de imza altına alınan Lozan sürecinin Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zemini olduğunu söyledi.

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.



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