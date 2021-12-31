Devlet Bahçeli dolar kurunu yükseltenleri açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ekonomi konusunda bir yükseliş döneminde olduğu görüşünü dile getirdi ve “Normalleşme sağlanacak, ücret ve maaşlar makul seviyelerde artarak vatandaşlarımızı rahatlatacaktır” dedi. Bahçeli döviz kurlarında yaşanan sıkıntılı süreci ise "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı" sözleriyle değerlendirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonların şiddetlendiğini belirterek, "Aziz milletimiz CHP musibetinin içyüzünü görmüştür. Kimlere önayak olduklarını tespit etmiştir. CHP’nin bütün yalanları ters dönmüştür. CHP Genel Başkanı asıl şu sorunun cevabını vermelidir: Siyasi gelecek için CHP’nin hükmü şahsiyetini kimlere sattılar? Bu zillete nasıl tamam dediler?" diye sordu.

Bahçeli, emekli ve memur maaşlarından, döviz kuruna, erken seçim tartışmalarından, 128 milyar dolar eleştirileriyle ilgili Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a konuştu.

Türkiye saldırıya uğradı

Bahçeli ekonomideki yaşanan sorunları "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı. Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. Ekonomik bylokçular, FETÖ’cü şerefsizler, bölücü çevreler bu süreçte her türlü tezgahı kurdular. 21 Eylül’den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti. Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Mavi vatandaki mücadelemizden kaygı duyanlar, Suriye’deki duruşumuza karşı olanlar, Irak’ın kuzeyindeki, Libya’daki, Afrika’daki, Kıbrıs’taki, Kafkaslar’daki müessir vasfımızdan şikayetçi olanlar üzerimize kur silahıyla geldiler. Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Türkiye’nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonlar günbegün şiddetlendi. Bir ara dolar kuru 18,36 TL’yi bile buldu. 20 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Kur Korumalı TL Mevduat Sistemiyle dövizin ateşi düştü, kurun üzerindeki köpük gitti. Elbette döviz kuru artarken fiyat etiketlerini haddinden fazla şişirenlerin artık yapması gerek tek şey döviz kuru yükselmeden önceki seviyelere fiyatları çekmektir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Biz de parti olarak bir kampanya başlattık. Fiyatların indirilmesini arzu ettik, bunun samimi mücadelesini teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya çalıştık. Market ve mağazaların yeni durum karşısında fiyat etiketlerini aşağı yönlü güncellemesi hayat memat meselesidir. Milletimizin sömürülmesine tahammül edemeyiz.

Kurdaki yükselişi fahiş fiyatlar yoluyla ranta dönüştüren, stokçulukla, fırsatçılıkla vatandaşımızı zora sokan kim olursa olsun karşısındayız. Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminin başarılı olacağı inancındayım.

Türk lirasının itibar ve değerinin yükselişinden memnuniyet duyuyorum.

Yüksek büyümeyi, düşük cari açığı baz alan bir politikayla 2022 yılı daha iyi olacaktır.

Emekli maaşları açıklaması

MHP lideri Bahçeli "Temennim hiçbir insanımızın enflasyona ezdirilmemesidir. Emeklilerimizin, memurlarımızın hak ettikleri maaş zamlarını alacaklarına inanıyor, bunu destekliyoruz. Asgari ücretteki yüzde 50 düzeylerindeki artış, bu kapsamda çalışan kardeşlerimizi sevindirmiş, bizleri de memnun etmiştir." şeklinde konuştu

Erken seçim çıkışı

Bahçeli "Erken seçim olursa kur iner diyen birisine ne söylesek nafile" diyerek Zira gafile kelam nafile kelam. Kılıçdaroğlu’na bakarsak, bu model sürdürülemez. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, buna bağlı zamların arka arkaya geleceğini söylüyor. Bir yanda faiz artışını eleştiriyor, sonra dönüp faizi niye indiriyorsunuz diye hezeyan nöbetleri geçiriyor. CHP’nin ekonomi anlayışı Duyun-u Umumiye mantığıyla aynıdır. Akıl hocaları bir dönemin karanlık isim Kemal Derviş ve onun çırağı Faik Öztrak’tır. Kur artmasın gerekçesiyle, “faizler yükseltilmiş” olsaydı, bu yükselen faizin vatandaşlarımıza, üretim yapımıza, ekonomik sisteme ağır bir külfeti olmayacak mıydı? Hala sıcak para yoluyla kurun baskılanacağı ve bu kanalla enflasyonun düşeceği mi zannediliyor? Bundan sonra asıl gündem ve hedef döviz kurunu stabilize etmektir. Bunun çaresi de cari açığı fazlaya çevirmek, bir başka ifadeyle borç stokunu aşağıya çekmektir. Türkiye 2022 yılında cari açık sorununu aşacaktır. İhracattaki muazzam artış bunun habercisidir. CHP’nin tek gayesi karamsarlığı yaygınlaştırmaktır. İş bilmezler, dert bilmezler, bir yaraya merhem olmayı bilmezler. Tek yaptıkları fitne fesat. Döviz kuru yükselince sevinenlerin 20 Aralık itibariyle kur düşünce aynı şekilde yüzleri de düşmüştür. CHP’nin, İP’in, HDP’nin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Türkiye ekonomide yükseliş dönemindedir. Normalleşme sağlanacak, ücret ve maaşlar makul seviyelerde artarak vatandaşlarımızı rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Allah bunları ıslah etsin

128 milyar dolar tartışmalarına Bahçeli'nin yanıtı şöyle:

128 milyar dolar kandırmacasından sonra yeni bir bayağı nifaka bel bağladılar. Allah bunları ıslah etsin. Bu CHP kriz odağıdır, kaos kuluçkasıdır, yalan makinesidir. Türkiye siyasal ve ekonomik olarak yönetilemez duruma düşse sanıyorum bunlar bayram ilan ederlerdi. Aziz milletimiz CHP musibetinin içyüzünü görmüştür. Kimlere önayak olduklarını tespit etmiştir. CHP’nin bütün yalanları ters dönmüştür.

CHP Genel Başkanı asıl şu sorunun cevabını vermelidir: Siyasi gelecek için CHP’nin hükmü şahsiyetini kimlere sattılar? Bu zillete nasıl tamam dediler? Türkiye büyüyor. Türkiye güçleniyor. Türkiye kalkınıyor. Türkiye 2023’e hazır hale geliyor. Bunun önüne de hiç kimsenin geçemeyeceğini Cumhur ittifakı olarak ifade ediyoruz.