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Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne giderek gerekli tetkiklerden geçti.

27 Eylül 2019 Cuma 21:01
Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinden istenen ileri tetkiklerle ilgili işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde Başkent Hastanesi’ne kaldırılması ve hastalığıyla ilgili değişik iddialar gündeme gelmişti. Kendi isteğiyle hastaneden ayrılan ve evinde istirahat eden Bahçeli’yi parti yöneticileri yalnız bırakmadı.

Bugün de hastanede

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin rahatsızlığının ‘ileri derecede üşütme’ olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi:

“Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM’de olacak”.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 21:01
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