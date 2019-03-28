Devlet Bahçeli bir sonraki seçimin tarihini verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde partisinin Osmaniye'de düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, "Ata topraklarımda buunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Osmaniye'de nefes alan, hayatını kazanan her kardeşimi hasretle, sevgiyle kucaklıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek beklediğini ifade etti.

"Namluyu Türkiye'ye doğrultuyorlar"

Osmaniye il merkezinde ve Kadirli ilçesinde siyasi nezaket ve fedakarlık göstererek aday çıkarmayan AK Parti'ye teşekkür eden MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye'nin yeni hükümet sistemi kapsamında en önemli demokrasi imtihanıdır. Bu nedenle Osmaniyeli kardeşlerimden ricam, mutlaka sandığa gitmeleridir. Ülkemizin her yanını terör örgütleri sarmış. Her taşın altı fitne, her yer vahşet. Hedef ülke, Türkiye'dir. Vandal hesaplar Türk milletinin bölünmesi üzerine kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nin sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği desteği, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu göstermektedir. Türkiye'den yeni bir Irak çıkarma planlarında yaygınlık vardır. Sevr ile başaramayanlar, şanslarını yeniden deniyor. PKK'yı, FETÖ'yü kullanıyorlar, Türkiye'ye namlu doğrultuyorlar. En çok şehit veren Osmaniye, ihanetin nasıl bir kötülük olduğunu bilir" diye konuştu.

"Kaos meraklıları hesabını 2023 Genel Seçimleri'ne göre yapsın"

31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkacak sonuç ne olursa olsun, Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hedef Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yani 2023'tür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023'te yapılacaktır. Yerel Seçimler ise Mart 2024'te yapılacaktır. Kaos meraklısı İYİ Parti ve CHP ile terör yedeği HDP, hesabını buna göre yapsın. Erken seçime gerek yoktur. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda güçlenmenin hedefini ortaya koyacaktır. Dünyayı, hainlerin başına yıkacağız. Türkiye'yi peşkeş çektirmeyecek, adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyeceğiz. CHP, İYİ Parti, HDP'nin sinsi 1 Nisan planlarını suya düşüreceğiz. PKK ve YPG'yi beka sorunu olarak görmeyenleri şaşkına çevireceğiz. Bu topraklara vatan diyen herkese ocağımız açıktır. Bu bayrak, ülke benim diyen herkese kapımız açıktır. Herkesi çağırıyorum, gelin bir olalım, Cumhur İttifakı'nda kenetlenelim. Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa edelim."