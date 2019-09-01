0553 313 94 23

’Devlet Ana’ 738. kez anıldı

Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, "Devlet Ana’’ olarak bilinen Hayme Ana, Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 738.

01 Eylül 2019 Pazar 20:21
’Devlet Ana’ 738. kez anıldı

Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, "Devlet Ana’’ olarak bilinen Hayme Ana, Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 738. kez dualarla yad edildi.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana’nın türbesini ziyaret etmesiyle başlayan anma programı tören alanında devam etti. Tören alanında Kur’an tilaveti sonrası Kütahya Valisi Ömer Toraman günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.


Vali Toraman, “Hepimizin üzerinde hakkı bulunan Hayme Anamızın manevi huzurundayız. Domaniç’ten tarihe yön veren. Türklüğe ve İslam’a yol açan, aynı zamanda bu topraklarda güneş gibi parlayan, mübarek yüzlü, dualı dili ve hikmetli sözleri ile Hayme Anamız vardı. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’e açtığı kapıdan akın akın Anadolu’ya giren, Kızıl Elmasını arayan ecdadımız Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir. Kayı boyunun Hayme Ananın önderliğinde Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak tutmasıyla, küçük bir beylikten, bir cihan imparatorluğuna uzanan sürecin köklü bir medeniyetin ilk adımları atılmıştır. Bu şenlikler, tarihimizi daha iyi anlamak tarih bilincimizi güçlendirmek ve geleceğe ilişkin değerlendirme yapmak için bizlere bir fırsat sunmaktadır. Bugün bu vesile ile ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa sahip çıkacağımızı ve gelecek nesillere aktaracağımızı, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ile ülkemizi huzur ve refah içerisinde geleceğe taşıyacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.


Etkinlikte, Folklor gösterileri, Mehteran gösterileri, Kılıç Kalkan Gösterileri, Atlı Okçuluk gösterileri etkinlikler sonrası Söğüt’e temsili göç yürüyüşü yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelisi yakalandı
    1. Kuşadası’nda yazlık evlere dadanan..
    2. Galatasaray'ın transferi için..
    3. Galatasaray’ın yeni transferi..
    4. Futbol: Toplu sonuç
    5. Fenerbahçe ve Trabzonspor stada geldi
    6. ’Devlet Ana’ 738. kez anıldı
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM..
    8. Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol..
    9. "Olayların gelişimine göre Lübnan..
    10. Futbol: Süper Lig
    11. GÜNCELLEME - Bozcaada açıklarındaki..
    12. Almanya’da Saksonya ve Brandenburg..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    14. Süper Lig:D.G. Sivasspor: 0 -..
    15. Futbol: Süper Lig
    16. Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı..
    17. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola..
    18. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    19. İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye..
    20. Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 7..
    21. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    22. Balık avı sezonu açıldı, Başkan Günel..
    23. Adem eğitimlerine talep arttı
    24. Bozcaada açıklarında su alan gemi..
    25. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    26. TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak..
    27. Suudi koalisyonu Yemen'de hapishaneyi..
    28. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile..
    29. İşte, Fernandes'in yeni takımı!..
    30. Su kuyusuna düşen şahıs yaralandı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak