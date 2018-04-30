Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devler Ligi'nde yarın nefesler tutulacak

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları, yarın başlıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
Devler Ligi'nde yarın nefesler tutulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
  1. HABERLER
  2. Real Madrid
  3. Bayern Münih
  4. Roma
  5. Liverpool
  6. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca Başpehlivanı belli oldu
    1. Kumluca Başpehlivanı belli oldu
    2. Hamaney açık açık tehdit etti!..
    3. İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul..
    4. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    5. Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!
    6. Suudi Veliaht'ın skandal sözleri..
    7. Demlik parlatma yöntemleri
    8. NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü
    9. Türk uzmanlar uyardı: Savaş çıkar
    10. Patatesi değiştirmesini istediği..
    11. Avustralya Kandili idrak etti
    12. Beşiktaş'tan flaş "Şenol Güneş"..
    13. İstanbullular dikkat: 20 saat su..
    14. Yapay zeka Siri'den küfür skandalı
    15. İlginç tepki: "İnsan kız arkadaşının..
    16. Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11..
    17. Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde!..
    18. Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları
    19. 1.4 milyon liralık hayvancılık tesisi..
    20. Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'