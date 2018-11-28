Devler Ligi ve Avrupa Ligi, artık Digiturk'te

Digiturk, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarının 3 sezon süreyle sahibi oldu.

2020-2021 sezonu sonuna dek Avrupa futbolunun en değerli iki turnuvası sadece Digiturk’te olacak. Bu anlaşmayla Digiturk, Avrupa futbolunun en değerli organizasyonlarını tek platformda birleştirmiş oldu.

“Sporun Yıldızı” paketine taahhütlü olarak sahip olan bireysel Digiturk üyeleri, paketleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını 2018-2019 sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyebilecekler.

2018 yılı sonuna kadar “Sporun Yıldızı” paketine üye olacak yeni aboneler de ek bir ücret ödemeden UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını sezon sonuna kadar izleyebilecek. Ayrıca DigiturkPlay.com.tr ve DigiturkPlay uygulamalarından da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına ulaşılabilecek.

Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye’deki tek yayıncısı olma hakkını tarihinde ilk kez elde etti.

Halihazırda SPOR TOTO Süper Lig, SPOR TOTO 1. Lig, İngiltere Premier Ligi*, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Brezilya Série A ve Turkish Airlines Euroleague gibi bir çok önemli ligin yayıncısı olan Digiturk, beIN MEDIA GROUP’un güçlü rüzgarıyla dev yatırımlarına devam ediyor.

“Size sadece Digiturk yeter"

Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP olarak, Türk futboluna duydukları güvenle yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Al-Obaidly, “Avrupa ve dünya futbolunun en seçkin liglerini futbolseverlere ulaştıran platformumuz, İtalya Serie A ve İspanya La Liga anlaşmalarından sonra yılın transferine imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin Türkiye’de tek yayıncısı olma hakkını ilk kez elde etti.

Digiturk’ün portföyüne böyle önemli iki markayı eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni sezonla beraber sunduğumuz geniş spor içeriğiyle ‘Size sadece Digiturk yeter’ vaadimize güç kazandırmaktan da ayrıca mutluyuz. Digiturk üyeleri başka bir platforma abone olmaya ihtiyaç duymadan beIN SPORTS’un güçlü kadrosu ve en yeni teknolojiye sahip yayıncılık anlayışıyla devler arenasının keyfini yaşayacaklar. Son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yaptığımız yatırımlarla Türkiye’deki spor yayıncılığının en büyük temsilcisi olmaya devam edeceğiz."