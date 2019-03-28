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Devin Booker tarihe geçti

- Phoenix Suns'ta oynayan Booker, Utah Jazz karşısındaki 59 sayılık performansının ardından Washington Wizards potasına da 50 sayı atarak art arda 50 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu

28 Mart 2019 Perşembe 10:33
Devin Booker tarihe geçti


ANKARA (AA) - Phoenix Suns forması giyen 22 yaşındaki Devin Booker, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde üst üste 50 sayılık performans sergileyen en genç oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, Phoenix Suns deplasmanından 124-121 galip ayrıldı.

Wizards'ta Jabari Parker 28 sayı, 15 ribaunt, Thomas Bryant da 18 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal 28, Jordan McRae 21 sayı kaydetti.

Phoenix Suns'ın 22 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, Utah Jazz potasına 59 sayı atmasının ardından Wizards'a karşı da 50 sayıyla oynadı.

Booker böylece peş peşe 50 sayılık performansa imza atan en genç oyuncu olarak NBA tarihine geçti.


- Sonuçlar


Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 98-118

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-118

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 107-99

Phoenix Suns-Washington Wizards: 121-124

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 115-100

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:33
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