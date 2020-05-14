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Aktüel

Develi Belediyesi’nden sokağa çıkan cocuklara maske desteği

Saat 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:23:48 -
Develi Belediyesi’nden sokağa çıkan cocuklara maske desteği

Saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar Develi Belediyesinin dezenfekte ettiği parklarda hoş vakit geçirdiler. Çocukların mutluluklarına şahit olmak için parkları ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, çocuklarla muhabbet edip, maske ve çikolata dağıttı.


Develi Belediyesi ekipleri büyük bir kısmını Develi Belediyesinin diktirdiği 15 bin adet maskeyi de hem mahallelerde hem de meydana kurduğu stantla Develililere ulaştırdı. Bu zorlu günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Öncelikle Rabbimizin yardımı ve sonrasında devletimizin aldığı tedbirlerle bu sürecin en kısa sürede atlatılacağı kanaatindeyim. Havaların ısınmasıyla rehavete kapılmayıp, alınan önlemlere riayet etmemiz en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler Develi Belediyesi olarak sürecin en başından sonuna kadar fedakarca hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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