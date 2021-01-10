Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılıyor
Diyarbakır’ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yapması bekleniyor. Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır’ı Elazığ’a bağlayan DiyarbakırErgani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.