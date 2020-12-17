Deve güreşi festivalleri için seyircisiz organizasyon talebi

AYDIN (AA) - Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında deve güreşlerinin seyircisiz olarak yapılmasını istediklerini belirtti.

Dülger, kendisine ait deve çiftliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılan deve güreşlerinin hayvan sağlığı açısından bu yıl da kesinti olmaksızın sürmesini dilediklerini ifade etti.

Güreşçi develer için güreşe katılmanın önemli olduğunu aktaran Dülger, "Develer güreşerek stres atıyordu. Bu yıl güreşmeyen develer çiftliklerde kendilerine zarar verecek. Güreşlerin bu yıl seyircisiz olarak yapılmasını istiyoruz." dedi.

Normalde her yıl kasım ve mart ayları arasında Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde 75 güreş organizasyonu yapıldığını aktaran Dülger, bu yıl salgın tedbirleri kapsamında tüm organizasyonların iptal edildiğini bildirdi.