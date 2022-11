Deve gribi salgını mı başladı? Deve giribi (Mers) nedir ölümcül mü?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez sonbahar-kış mevsiminde düzenleniyor. Katar’daki yüksek sıcaklıklar turnuvanın bu mevsimlerde gerçekleşmesi zorunlu hale getirdi. Turnuva 20 Kasım’da başladı. 18 Aralık’ta ise şampiyona final maçıyla noktalanacak. Tüm dünyanın gözü kulağı Katar’dayken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları önemli bir uyarıda bulundu.

DSÖ uzmanları, Katar’ın yeni bir salgının başlangıç noktası olabileceğini ileri sürüyor.

Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) ciddi hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalığa yakalanan 100 kişiden 35'i hayatını kaybediyor.

New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

DSÖ bünyesinde yer alan epidemiyolog Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, hastalığın taraftarlar aracılığıyla pek çok ülkeye yayılabileceğini ifade ediyor.

2018 yılının ağustos ayında Orta Doğu'dan gelen bir turist sebebiyle MERS virüsü İngiltere'de 5 kişiye bulaştı. Söz konusu hastalık insandan insana da bulaşabiliyor.

Develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, turnuva için Katar'a gidenlerin develere binmemesi gerektiğini ifade ediyor.

MERS nedir?

MERS-CoV ; ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan ve yeni bir coronavirüsün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığıdır. Coronavirüsler ise bulgusuz, hafif soğuk algınlığından ağır hastalığa (SARS) ve akut solunum yolu yetmezliği sendromu kadar farklı belirtilere neden olabilen geniş bir virüs ailesidir.

MERS nasıl bulaşıyor?

MERS-CoVirüsünün develerden kaynaklandığından şüphelenilmektedir. Ancak hastalığın insanlara nereden ve nasıl bulaştığı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Hastalık insandan insana yakın temas ile bulaşabilmektedir ancak şu an için hızla yayılmamaktadır. İnsandan insana olan bu bulaşma aile bireyleri, hastanelerdeki hastalar ve sağlık çalışanları arasında olmuştur.

MERS belirtileri nelerdir?

Ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı gibi genellikle solunum yolu hastalıklarının ortak özellikleri ilk şikayetler olarak ortaya çıkar.

Ayrıca kusma, ishal gibi gastrointestinal semptomlar da görülebilmektedir. Bazı vakalarda kanlı balgam görülmüştür. Ateş olmadan hafif solunum yolu hastalığı ve zatürre gelişmeden önce ishal ile gelen atipik vakalar da bildirilmiştir. Hastalık şiddetli olduğunda yoğun bakım ve solunum cihazına gerek duyulmaktadır. Bazı hastalarda da özellikle böbreklerde organ yetmezliği meydana gelmiştir. MERS-CoV vakalarının yaklaşık %40’ı maalesef hayatını kaybetmiştir.

MERS'in tedavisi bulunuyor mu?

MERS-CoV için özel bir tedavi olmaması, virüsün tam bilinmemesi nedeni ile uygulanan tedavi destekleyici, ikincil enfeksiyonları ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir.