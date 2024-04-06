Deve dikeni bitkisi (Detaylı anlatım)! Bu değişiklik: Karaciğer, beyin, mideye tam destek... Ne işe yarar?

Meryemana dikeni, kutsal Meryem dikeni, kutsal diken, sütlü kengel, akkız, kasna ve kenger otu. Betimlemek gerekirse carlina marianum bitkisi; yeşil damarlı, açık yeşil yapraklı ve pembe çiçeklidir. Yaprakları mızrak şeklinde dikdörtgen olmakla birlikte dikenli kenarları bulunmaktadır. Çiçeğinin tam ortasında beyaz tüyler bulunmaktadır. Diğer bitkilerden ayrılmasında yapraklarının dallanan damarlarında bulunan beyaz benekler bir hayli etkilidir.

Papatyagiller ailesinden olan deve dikeni, sağladığı mucize faydalarıyla dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde adeta organları baştan yaratan deve dikeni, kansere dahi etki edebiliyor.

Yaygın adı ile deve dikeni bitkisinin Meryemana ile birlikte anılıyor olması bir Ortaçağ efsanesine dayanmaktadır. Bu efsaneye göre bitkinin yapraklarında yer alan beyaz benekler Meryemana’dan damlayan süt ile oluşmuştur.

Genellikle yol kenarlarında veya ekili olmayan tarlalarda karşı karşıya kalabileceğiniz bu bitki, Güney Avrupa’dan Asya’ya kadar pek çok ülkede görülmekte ve İskoçya’nın ulusal amblemi olarak bilinmektedir. Boyu ise yaklaşık olarak 30-100 santimetre arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu bitkinin pek çok türü bulunduğu ve çok yıllık olduğu da bilinmektedir. Bu bitkinin bir türü olan cirsium arvense yani köygöçerten ise çok hızlı yayılması ile bilinen zehirli bir ottur.

Deve Dikeni Faydaları Nelerdir?

Herkesin görüntüsüne aşina olduğu carlina marianum bitkisi dikenli yapısı sebebi ile sıradan bir ot olarak görülse dahi, yapılan bilimsel ve klinik çalışmalar sonucunda pek çok faydası bulunduğuna ulaşılmıştır. Bu bitkinin tıpta tedavi amacı ile kullanıldığı da bilinmektedir. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

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Karaciğeri korumakta ve düzenli kullanımı ile birlikte karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasında bir hayli etkilidir.

Safra kesesine iyi gelmektedir.

Sarılık olarak bilinen hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır.

Beyin fonksiyonlarının iyileşmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için kullanılan geleneksel tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Kemik kaybının korunmasında etkilidir. Kemik sağlığını desteklemektedir.

Emziren annelerin sütünü arttırıcı bir özelliği bulunmaktadır.Mantar tüketilmesi sonucu oluşan zehirlenme için panzehir olarak kullanılmaktadır.Derinin ultraviyole ışınlara karşı korunmasında etkili olduğu bilinmektedir.Bağışıklık sistemini destekleyici rolü bulunmaktadır.Cildin yenilenmesine katkı sağlamaktadır.

Masaj yaparak uygulandığında güçlü bir ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir.Hücreleri yenilemeye etkisi olduğu için kanser oluşumunu engellemektedir.Kolesterol seviyesini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.Stres seviyesinin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır ve duygu durum bozukluğuna iyi gelmektedir.

Romatizma hastalıklarının giderilmesine katkı sağlamaktadır.Kilo verimine destek olmaktadır.Varislerin giderilmesine katkı sağlamaktadır.Kullanılan bazı ilaçlar sonucunda oluşan yan etkilere iyi gelmektedir.Şiddetli baş ağrısını gidermektedir.

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