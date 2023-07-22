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Siyaset DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'
Siyaset

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'

Yeniakit Publisher
2023-07-22 01:14:00 -
DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ açıklaması! 'En başından beri rızamız yoktu'

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a ilişkin itirafını değerlendirdi.

"Bu şekilde gizli bir protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi." ifadesini kullanan Şahin, en başından beri Ümit Özdağ ile ittifaka karşı olduklarını söyledi.

Şahin şöyle konuştu:

Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, Sayın Özdağ ile yapılacak görüşmelerle alakalı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilgilendirildi. Ama başından itibaren hep şunu söylüyoruz; bu ilişkide, özellikle Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerde, DEVA Partisi olarak rızamızın olmadığını, sayın Ümit Özdağ'ın tutum ve davranışlarını benimsemediğimizi ve DEVA Partisi'nin parti programına ve özellikle seçimdeki ortak mutabakat metni hilafına atılacak bir adıma karşı da her zaman karşı duracağımızı ifade ettik. sayın Kılıçdaroğlu, mutabakat metni çerçevesi içerisinde sayın Özdağ ile bir görüşme yaptığını ifade etti.

Biz de o günkü şartlarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanı doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirdik. Dolayısıyla bizim, kendi aralarında gelişen olayları ve her ikisini bağlayan konuları doğrudan bilmemiz söz konusu değil.
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