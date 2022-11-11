DEVA Partisi’nden sokak köpekleri açıklaması

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, sokak köpekleri tartışmasının alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliği çağrısında bulundu. Sokak hayvanı nüfusunun artmasına dikkat çeken Rızvanoğlu, “İktidarın umursamazlığı nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor” dedi.

‘Çocuklar travma yaşıyor’

Rızvanoğlu şunları söyledi:“İktidar ipin ucunu kaçırdı. Sokaktaki hayvan sayısı bu kadar kontrolsüz bir noktaya gelene kadar havaya bakıp ıslık çaldı. Bu umursamazlık nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor. Hayvan sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyler olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklar travma yaşıyor. Buna kimsenin hakkı yok.”

‘Kısırlaştırma seferberliği şart’

“Derhal sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliğine başlanması gerekiyor. Bu şart. Fakat bunun için iktidarın önce kafasını kumdan çıkarması lazım. Kısırlaştırmaların yapılacağı bakım evlerinin durumu rezalet. Korkunç yönetilmiş bir süreçle karşı karşıyayız.”

‘Kanunun gereğini yerine getirdin mi?’

“Belediyeleri konuşmamız lazım. Yerel seçimlerin üzerinden 3 sene geçti. Arada bir pandemi yaşadık. İnsanlar eve çekildi, sokaklar hayvanlara kaldı. Belediyenin görevleri arasında, ‘Şu hayvanların çoğalmasını kontrol altına al’ yazıyor. ‘İmar hileleriyle, rant hevesleriyle voleyi vur’ yazmıyor. Sen asıl işini yaptın mı? Bunları ben uydurmuyorum. Devletin kanunları bunlar. Kanunun gereğini yerine getirdin mi?”

DEVA Partisi’nden soru önergesi

Rızvanoğlu’nun açıklamasının ardından DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da TBMM’ye soru önergesi sundu.