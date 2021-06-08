DEVA Partisi'nden istifa etti, Ali Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum
Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden istifa eden Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Kasım Gümüş, yaptığı zehir zemberek istifa açıklamasında "Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum" dedi.
Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nden flaş istifa haberi geldi.
Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan Kasım Gümüş, partisinden istifa etiğini duyurdu.
Açıklamasına "Kamuoyuna duyurulur. Deva Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.06.2021 tarihinde ayrılmış bulunmaktayım. Bilgilerinize." ifadeleriyle başlayan Gümüş, "Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum" dedi.
Ali Babacan'a ve partisine gösterdiği tepki de hızını alamayan Kasım Gümüş, "58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım. Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum. Allah'tan tek dileğim şu. Õlmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek." ifadelerini kullandı.