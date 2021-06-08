  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!
4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki
Çin’de maden ocağı çöktü
Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Gündem DEVA Partisi'nden istifa etti, Ali Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum
Gündem

DEVA Partisi'nden istifa etti, Ali Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden istifa eden Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Kasım Gümüş, yaptığı zehir zemberek istifa açıklamasında "Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:56:00 -
DEVA Partisi'nden istifa etti, Ali Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nden flaş istifa haberi geldi.

Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan Kasım Gümüş, partisinden istifa etiğini duyurdu.

Açıklamasına "Kamuoyuna duyurulur. Deva Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.06.2021 tarihinde ayrılmış bulunmaktayım. Bilgilerinize." ifadeleriyle başlayan Gümüş, "Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum" dedi.

Ali Babacan'a ve partisine gösterdiği tepki de hızını alamayan Kasım Gümüş, "58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım. Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum. Allah'tan tek dileğim şu. Õlmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulcabbar

Münafıklar gayya kuyusundadır, dolayısıyla Kainat’taki Görebileceğin en büyük alçaklık ve hıyaneti münafıklar yapar. Bundan niye şaşırıyorsun ki?
  • Yanıtla

1905

adamın dileğine bakın başka dileğin yokmuydu sözde ülkücüymüş hadi ordan sende
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay