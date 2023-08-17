  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan Kurtoğlu 'Son kez uyarıyorum' dedi: İki yıl içinde paranızı bu iki şey dışında başka şeye yatırmayın

Sarıgül'den güldüren çıkış: Türkiye'mizin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var!

Yunanistan'ı sarsacak gelişme! Türkiye orada liman kiraladı, askeri üs kuruyor... Tarihi hamleyi yaptık

Türkiye'de şiddetli kuraklık alarmı! Meteoroloji'den tedirgin eden risk haritası...

ABD’den ortalığı karıştıracak talep! İHA satışını hemen durdurun

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Günde 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar! Artık başka çareleri kalmadı, yurt dışından eleman...

Yağmur duasına çıkalım Ekrem Bey

Dünya nereye gidiyor? Yapay zekadan insanlara korkunç öneri

Bauhaus'tan beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda kapattılar
Siyaset DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok
Siyaset

DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

Yeniakit Publisher
2023-08-17 02:23:00 -
DEVA Partisi'nden İmamoğlu açıklaması: Net bir duruşu yok

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP'de değişim hareketini başlattığını söyleyerek, başkanlık koltuğuna aday olduğunu belirten daha sonra çark eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geride kalan gün Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.

"Net bir duruşu yok"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP Genel Başkanlığına oturmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan ve daha sonra çark eden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük." diyen Şahin, "Adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi" dedi.

"Partisinin yetkili organları cevap verir"

Şahin'in TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük. İşin açıkçası henüz net bir duruş tabi ki ifade edemedi, doğaldır. Şu an itibarıyla mevcut belediye başkanı. Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir. Henüz bu karar açıklanmadan kendisinin yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden bizim bir duruş sergilememiz DEVA Partisi açısından yanlış olur. Tabi ki 4 yılı aşkın süredir İstanbul'a belediye başkanlığı yapıyor. İmamoğlu, adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi."

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti
İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti

Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü
Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

Siyaset

Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

Gazeteci Yarkadaş'tan hodri meydan! İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım
Gazeteci Yarkadaş'tan hodri meydan! İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım

Gündem

Gazeteci Yarkadaş'tan hodri meydan! İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım

'İstanbul ittifakı' şimdiden elinde patladı! İmamoğlu, HDP ve İYİ Parti'den veto yedi!
'İstanbul ittifakı' şimdiden elinde patladı! İmamoğlu, HDP ve İYİ Parti'den veto yedi!

Gündem

'İstanbul ittifakı' şimdiden elinde patladı! İmamoğlu, HDP ve İYİ Parti'den veto yedi!

Bursa'ya dev yatırım! Ekrem İmamoğlu görür de ders alır mı?
Bursa'ya dev yatırım! Ekrem İmamoğlu görür de ders alır mı?

Ekonomi

Bursa'ya dev yatırım! Ekrem İmamoğlu görür de ders alır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23