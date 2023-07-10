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Gündem Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor! İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Gündem

Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor! İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler

Yeniakit Publisher
2023-07-10 12:42:00 -
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor! İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan ve seçimden sonra dağılan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde sular durulmuyor. DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karaca istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim."

DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca partisinden istifa ettiğini açıkladı.

KURUCU İLKELERDEN UZAKLAŞILDI

Partisi'nin kurucu ilkelerden koptuğunu söyleyen Karaca, "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim." dedi. Genel merkezin taşra teşkilatlarını hiçe sayan Karaca, "Kuruluşunda ortak akıl, istişare hangi görüş olursa olsun dürüst ve yeni nesil siyaset anlayışı iddiasıyla yola çıktığımız partimizde öncelikle genel merkez; çoğu kritik meselelerde teşkilatlarla hiçbir istişare süreci yürütmeden dar bir siyasi kadroyla hareket ederek birçok arar almıştır" dedi.

"EMEKLERİMİZ HEBA EDİLDİ"

Genel merkezin kendi doğrularını dayattığını ifade eden Karaca, "Sayın Babacan'ın, 'Seçimlere kendi adıyla, şanıyla seçimlere en az 41 ilde kedi başımıza gireceğiz' sözlerine inandık, güvendik. Fakat güvenimiz boşa çıktı ve emeklerimiz heba edildi. Aday adayı olan 1300 teşkilat mensubu ve gönüllüsünün aday adaylığını ana muhalefet partisiyle pazarlık konusu ettiler." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

M.Ali Şahin

Bunlar kendilerini o kadar dev aynasında görüyorlar ki herkesten Üstün sanıyorlar kendilerini benim Anadolu'da yaşayan amcam bunlardan daha bilgili daha feraset sahibi ne demişti amcam Erdoğan olmasaydı seni davar çobanı olarak kapıya koymazlardı.

M.Ali Şahin

Bunlar kendilerini o kadar dev aynasında görüyorlar ki herkesten Üstün sanıyorlar kendilerini benim Anadolu'da yaşayan amcam bunlardan daha bilgili daha feraset sahibi ne demişti amcam Erdoğan olmasaydı seni davar çobanı olarak kapıya koymazlardı.
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