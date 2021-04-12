Deva Partisi karıştı! 'Kalkışma harekatına maruz kaldık' diyerek istifa etti

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan partisinden istifa etme gerekçesini bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında duyurdu. Başkan Dağhan açıklamasında, “Elazığ il teşkilatı Büyük kongreyi müteakip teşkilat içi bir kalkışma harekatına maruz kalmıştır" dedi.

DEVA Partisi Elazığ İl Teşkilatı ile genel merkez arasındaki çatlak dün gece Elazığ siyasetini hareketlendirdi. Başkan Dağhan İstifa ettiğini açıklarken, partinin Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada; “Genel Merkez Yönetim Kurulu, görülen lüzum üzerine DEVA Partisi Elâzığ İl Başkanı Murat Dağhan’ın görevden alınmasına karar vermiştir.” Denildi.

İstifalar peş peşe geldi

Dağhan’ın görevden alınmasının açıklanmasının ardından İl Gençlik Başkanı Devran Dilan Elmacı başta olmak üzere il yönetimindeki bir çok isim gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından istifa kararlarını paylaştı.

Gece yaşanan gelişmelerin ardından Murat Dağhan bugün kameralar karşısına geçerek görevden alınmanın perde arkasını kamuoyu ile paylaştı.

"Hukuka tabi olmayan..."

Dağhan’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Sürekli dürüst ve haysiyetli insanlar için buradayız diyen, dilinden korkma Türkiye söylemini hiç eksik etmeyen, kendisine insan hakları, demokrasi, hak, hukuk ve adaleti siyasi ilke, şeffaflık ve liyakati da siyasi ahlak edindiği iddiasında olan DEVA partisinin Elazığ il yönetim kurulu asil, yedek ve disiplin kurulu üyeleriyiz. Hukuka tabi olmayan bir sosyal yapı içindeki insanları birlik ruhu etrafında bir araya getirip ayni hedefe yönlendirmek mümkün değildir. Aynı şekilde, insanı verimli çalıştırmakta mümkün olamaz. Kısacası güçlü teşkilatlanmalar varlığını kurumsal karar alma iradesine ve işleyen bir hukuka burçludur. İnsani sosyal fayda sağlayan bir işe koşmak ancak bu iki unsurun varlığı halinde mümkün olur. Sosyal ve siyasal organizasyonlarda üyelere güvence hukuk, yani tüzük aracılığıyla verilir.Türkiye'nin ağır sorunlarını çözme iddiasında olan bir partinin engebeli yolu cesurca karar almasından, bu kararları uygulama iradesinden ve tüzük (hukuk) çerçevesinde işlerlik kazanmış etkin parti teşkilatlarına sahip olmasından geçer.

"Teşkilat içi kalkışmaya maruz kaldık"

Bilindiği üzere Elazığ il teşkilatı Büyük kongreyi müteakip teşkilat içi bir kalkışma harekatına maruz kalmıştır. Bunu genel merkezle sözlü ve yazılı olarak müteaddit kereler paylaştığımız ve disiplin süreci istediğimiz malumunuzdur. Ancak, geçen zaman zarfında genel merkez bu kalkışmayı tüzük kapsamında ele alma ve çözümleme yoluna gitmemiştir. Genel merkez tüzüğü işletmek yerine bu sorunu en az hasarla nasıl atlatırız arayışına yönelmiştir. Kendince en kolay çözümü de il başkanının teşkilat içerisindeki etkinliğini törpüleyerek etrafını boşaltmada ve onu görevini bırakmaya sevk etmede bulmuştur. Gerçekte bu bir çürütme politikasıdır.

Hayal kırıklığı ile istifa kararı

Genel merkezin partiye ve teşkilata bu yapılanlara cevabı tüzüğü işletmek olması gerekirken yaptığı şey il başkanını görevini bırakmaya ikna etmek suretiyle şantajcıların gönlünü almaya çalışmaktan ibaret kalmıştır. Bu gönül almanın bedeli ise gece gündüz demeden emek veren teşkilat üyelerinin partiye olan güven duygusunu kaybetmesi olmuştur. Genel merkezin bu politikası, Elazığ teşkilatında başta il başkanı olmak üzere partiye yürekten hizmet eden üyelerin tümünü rahatsız etmiş ve siyasetten soğumalarıyla sonuçlanmıştır. Bizlerin bu partiye kuruluş ilkelerini ve parti programını korumak üzere geldiği aşikar. Bununla birlikte, hangi gerekçeyle olursa olsun hukuku parti içerisinde bile işletemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarına derman olacağına artık inanmıyoruz. Tüzüğü işletemeyen genel merkezin yeni il başkanı arayışlarına girmiş olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile öğrenmemiz ve bunu adaletle bağdaştıramamamız hasebiyle istifa ediyoruz.”