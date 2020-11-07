  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu:

"Güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:43:53 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Mardin kongresinde konuştu:

MARDİN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil." dedi.

Babacan, partisinin Mardin İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Esnaf ziyaretinin ardından Kızıltepe ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduklarını kaydetti.

Yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı, hiçbirinin diğerini baskı altına almadığı bir sistemin daha faydalı olduğunu savunan Babacan, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi olarak güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil. Kuvvetler ayrılığından, insan haklarına dayanan güçlü hükümet, meclis ve yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hukuk, demokrasi ve adaleti tesis edecek. Bu sistemde bütün vatandaşlarımız haklarından daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek."

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştiren Babacan, "Bir önceki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler, yine kur almış başını gidiyor. Ne Cumhurbaşkanı ne ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz." diye konuştu.

Babacan, belediyelere yapılan görevlendirmelerin doğru olmadığını iddia ederek, kendilerinin seçilmiş hiçbir belediye başkanını görevden almayacaklarını aktardı.

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Mesut Aydoğan seçildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay