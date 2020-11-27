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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Konya kongresine katıldı
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Konya kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:39:01 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Konya kongresine katıldı

KONYA (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Konya İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, bir otelde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, aylardır Türkiye'yi karış karış gezerek teşkilatlandıklarını söyledi.

Dertlere deva olarak, damla damla Türkiye'de büyüdüklerini ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Bizler, Mevlana'nın dediği gibi, gül yaprağına düşen damlalar gibiyiz. Türkiye devasını arıyor. DEVA Partisi ülkedeki sorunları çözecek kadroya, vizyona ve plana sahip. Halkımız için müreffeh bir ülke inşa edeceğiz. Bunu da çok kısa bir süre içinde yapacağız. Bu ülkenin kaderi bu değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle, bağımsız ve tarafsız yargıyla, dürüst ve işin ehli kadrolarla, güçlü kurumlar ve vizyoner politikalarla biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Emaneti emin ellere teslim almaya gidiyoruz."

Tek listeyle gidilen kongrede Seyit Karaca, il başkanlığı görevine seçildi.


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