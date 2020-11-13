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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırıkkale kongresine katıldı
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırıkkale kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:06:15 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Kırıkkale kongresine katıldı

KIRIKKALE (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik ve adalet için yola çıktı." dedi.

Babacan, bir dinlenme tesisinde düzenlenen partisinin il başkanlığının 1. olağan kongresinde, kendilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduklarını söyledi.

Yola çıktıkları ilk günden beri, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediklerini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle ve esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin ve Kırıkkale'nin DEVA'sı var ve biz hazırız."

Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan İsmail Oğuz Karakuş seçildi.

Babacan ve beraberindekiler, kongrenin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı, il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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