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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Gaziantep'te konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Gaziantep'te konuştu:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Meclisimizi kuvvetlendirip gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:49:27 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Meclisimizi kuvvetlendirip gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz." dedi.

Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin Gaziantep İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

Partisinden bir heyetin İzmir'de bulunduğunu anlatan Babacan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Ülkenin problemlerine çözüm bulmak için yola çıktıklarını dile getiren Babacan, bir kadro hareketi olarak çalıştıklarını ifade etti.

Babacan, şöyle konuştu:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Meclisimizi kuvvetlendirip gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz. Güçler ayrılığının olduğu yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı hiçbirinin diğerini baskı altına almadığı bir sistem. Parlamentonun tam merkezi olduğu hem yasama görevini etkin olarak yaptığı hem de hükümet üzerindeki denetim fonksiyonunu gerçek anlamda yerine getirdiği bir sistem, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem kurmak istiyoruz."

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Ertuğrul Kaya seçildi.

Konuşmanın ardından Babacan ve beraberindekiler Gaziler Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.



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