DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz kadınları güçlü, üretken ve her alanda söz sahibi bir konuma getirmek için çalışacağız." dedi.

Babacan, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Safranbolu'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Parti olarak hak temelli sosyal yardım programını uygulamakla ilgili hazırlık yaptıklarını belirten Babacan, "Vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisi son derece önemlidir. Biz DEVA Partisi olarak insan onuruna yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız. Sosyal yardımlar ve sosyal destekler objektif kriterlere göre ve hak temelli olarak yapılacak." diye konuştu.

- "Siyasette kadın sayısını artırmak için çalışacağız"

Kadınların erkeklerle eşit fırsatlardan yararlanmasını sağlamak için azami çaba ortaya koyacaklarını dile getiren Babacan, "Biz kadınları güçlü, üretken ve her alanda söz sahibi bir konuma getirmek için çalışacağız. Kadınlara yönelik ayrımcılığa sebep olan her türlü uygulama ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Siyasette kadın sayısını artırmak için çalışacağız. Siyaset sadece erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir." ifadesini kullandı.

Babacan, kongrenin ardından esnaf ziyareti yaptı ve partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

- "Hak eden seçimleri alsın"

Daha sonra bir düğün salonunda bir gazetecinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına Ersin Tatar'ın seçilmesiyle ilgili sorusuna Babacan, şu cevabı verdi:

"Hayırlı olsun. KKTC vatandaşları gitmişler, oylarını kullanmışlar. Buradaki hata açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka ülkenin iç siyasetine, seçimlerine bu kadar müdahil olması doğru değil. Bunlar açıkçası doğru işler değil. Bırakalım her ülkenin insanı kendi hür kararını versin. Adil rekabet olsun ve hak eden seçimleri alsın."