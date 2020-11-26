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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adıyaman'da
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adıyaman'da

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:43:32 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki parti binası açılışına katıldı.

Babacan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği il kongresinin ardından Kahta'ya geçti.


Açılışta konuşan Babacan, DEVA Partisi olarak Adıyaman'da ve tüm ilçelerde hızlı bir şekilde örgütleneceklerini söyledi.

Çok sıkı çalışacaklarını dile getiren Babacan, "Bütün teşkilatımızın bundan sonra sokak sokak, kapı kapı dolaşarak çalışmaları gerekmektedir. Çalışma ve programlarımızı birebir anlatmaları gerekiyor. Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ülkemiz için hayırlı çalışmaların olmasını Allahtan temenni ederim. Tekrar hayırlı olsun." dedi.

Açılışa, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat, Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü ve partililer katıldı.


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