DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

TBMM (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 72 yıl geçtiğini hatırlattı.

Türkiye'de insan hakları kavramının siyasi amaçlar doğrultusunda eğilip büküldüğünü, yaşam hakkının dahi etkin şekilde korunamadığını savunan Yeneroğlu, kadın cinayetlerinin, bunun en bariz ispatı olduğunu ileri sürdü.

2018'de 440, 2019'da 474, bu yılın on ayında ise 453 kadının öldürüldüğünü söyleyen Yeneroğlu, yıllardır bu kanayan yarayı önleyici bir mekanizmanın etkin olarak çalıştırılmadığını, vakalar gerçekleştikten sonra ise etkili bir yargılama sürecinin işletilemediğini ifade etti.

Türkiye'nin, 1990'ların utanılarak bahsedilen karanlık tablosuna yeniden döndüğünü iddia eden Yeneroğlu, "Ülkemiz, sırtını mafyaya ve çetelere dayayan bir iktidar koalisyonu tarafından yönetiliyor. İnsan hakları ve hukuk ayak bağı olarak görülüyor." diye konuştu.

Batı ülkelerinde Müslümanların ırkçılığa maruz kaldığını belirten Yeneroğlu, "Ülkemizdeki Müslümanların büyük ekseriyeti Türkiye'de yaşamaktansa ırkçı hadiselere rağmen Batı ülkelerinde yaşamayı tercih ediyor." ifadesini kullandı.



