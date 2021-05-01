DEVA Partili isim AK Parti'ye geçti

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye başkanının ölümü nedeniyle yenilenen seçimlerde, CHP fire verdi. CHP'li isimler AK Partili adayı destekledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, CHP'li aday Mithat Tekin'in apar topar seçimi kazandığı açıklandı.

Seçim, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yargıya taşındı.

İlçede AK Parti'nin eli giderek güçlenirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partisinden istifa eden Torbalı Belediyesi Meclis Üyesi İlknur Demirtaş, AK Parti'ye geçti. Demirtaş'ın parti rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekili Kaya, Demirtaş'ın geçmişte AK Parti'de önemli kademelerde görev yaptığını, yeniden aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti İzmir Torbalı ilçe kadın kolları başkanı iken partisinden istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan İlknur Demirtaş ise belediye başkanlığı seçimi sırasında hukuka ve demokrasiye aykırı uygulamalara şahit olduklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu vahim hadisenin sorumluları bellidir. Bu olayın başlıca sorumlusu CHP'den, ittifak ortağı İYİ Parti'den ve ne yazık ki mensubu olduğum Deva Partisi'nden yapılan yanlışa karşı bir ses yükselmemesi hayret vericidir. Torbalı'da usulsüz bir şekilde gerçekleşen, demokrasinin katledildiği seçimin de yenileneceğine yürekten inanıyor, belediye meclis üyelerimizin hür iradelerinin ortaya konulduğu bir seçim neticesinde Özgür Erman Çağlar'ı belediye başkanı olarak göreceğimizi herkese ifade ediyorum."