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Gündem DEVA geri adım atmıyor! Babacan 'yedirmeyiz' diyor
Gündem

DEVA geri adım atmıyor! Babacan 'yedirmeyiz' diyor

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:01:00 -
DEVA geri adım atmıyor! Babacan 'yedirmeyiz' diyor

Sadullah Ergin’in CHP’den aday gösterilmesinin ardından masada kriz çıktı. Günlerdir konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ali Babacan yaptığı açıklamada, önyargılardan kurtulmayız mesajı verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Millet İttifakı'nda Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden girmesi kararlaştırıldı.

Buna göre; 25 DEVA, 19 Gelecek ve 24 Saadet Partili, CHP listelerinde kendine yer buldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yaratınca Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Ergin, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldı.

Kılıçdaroğlu, 'Akılcı bir politika izlendi' deyip tabanı rahatlatmaya çalıştı
Ergin'in Ankara'dan aday gösterilmesi sonrası CHP tabanında rahatsızlık oluşmaya başladı.
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Kemal Kılıçdaroğlu ise gelen eleştirilere yönelik, "Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadetli var, DEVA'lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İyi Partili var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi." ifadelerini kullandı ve CHP'liler için bu tartışmanın bitmesini istedi.

Günler sonra konuştu

Millet İttifakı'nda tartışma yaratan adaylıkla ilgili Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.

Babacan, Twitter'dan günler sonra bir açıklama yaparak konuya değindi.

"Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum"
Babacan, "Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Babacan ayrıca, Sadullah Ergin'in 'hala topluma nefes imkanı sağlayan önemli düzenlemelerde katkısı' olduğunu belirtti.

Ali Babacan'ın ifadeleri şu şekilde:

Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler.

Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum.

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