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Gündem Deva da safını belli etti: Canan Kaftancıoğlu değil Bakan Soylu toplumu terörize ediyormuş!
Gündem

Deva da safını belli etti: Canan Kaftancıoğlu değil Bakan Soylu toplumu terörize ediyormuş!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, terörist sevici Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek AK Parti iktidarını 'sürekli düşmana ihtiyaç duymakla' itham etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:35:00 -
Deva da safını belli etti: Canan Kaftancıoğlu değil Bakan Soylu toplumu terörize ediyormuş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kaftancıoğlu için paylaştığı, "Terör örgütlerinin soytarısıdır" mesajından sonra herkes bir bir safını belli etmeye başladı.

Teröristlere destek veren Kaftancıoğlu değil, Bakan Soylu tolumu terörize ediyormuş!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suç işlemekle itham etti. "Canan Kaftancıoğlu'nu seversiniz veya sevmezsiniz ama bu kişi yürüttüğü linç kampanyası ile açıkça suç işliyor." diyen Yeneroğlu, "Derdi hukuk değil. Maksadı ülkeyi daha fazla kutuplaştırmak ve arttırılan olası gerilimlerin neticesinde karışıklık oluşturup 'meşru zeminde' toplumu terörize etmek." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarını hedef aldı

DEVA'lı Yeneroğlu şunları söyledi:

"Terörle mücadele söyleminin arkasında da zımni bir hoşnutluk var. Çünkü ne kadar çok 'terörist' varsa ve bu 'teröristler' ne kadar çok görünürse, iktidarlarını o kadar uzun süre ayakta tutacaklarını düşünüyorlar. Millete ödettikleri bedeller onları rahatsız etmiyor, hatta çok faydalı çünkü bu şekilde inandırıcılıklarını artırıyorlar. Belli kişileri özel olarak seçmeleri de tesadüf değil, algıyla toplum nezdinde kriminalize edip ötekileştirebildikleri kişiler onların en değerli sermayeleri."

Canan Kaftancıoğlu'nun terörisleri desteklediği bazı paylaşımları şöyle:

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Yorumlar

yucel

sizde cabana yaltakcılı yapın
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KARAMÜRSEL

 KARAKER YETERSİZİ YENEROĞLU! Madem Ak Parti’den İstifa Ettirildi Neden Milletvekilliğinden İstifa Etmiyorsun .... SURATLI ....SİZ...Ama Duuur, Sizinle Sonsuza Kadar Kutuplaşmaya Devam ASLAN PARÇASI... Bu Arada Bi Kanun Çıkarsınlar da Partiden İstifa Eden Doğrudan Vekilliği de Düşer İbaresini de Eklesinler Bak O Zaman Böyle Konuşabiliyorlar mı?
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