Dev zirveye İnegöl mobilyası damgası

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un da iştirâkiyle TOBB’da gerçekleştirilen Türkiye-ABD çalışma yemeğine katıldı.

Dostluk ve müttefikliğin ticaretin en büyük vasıtası olduğunun vurgulandığı toplantıda önemli iş birliklerinin masaya yatırıldığını belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un iştirâkiyle Ankara’da düzenlenen Türkiye-ABD çalışma yemeğine katıldık. İki ülke arasında geçmişten günümüze gerçekleştirilen ticaretin boyutunun daha üst seviyelere çıkartılması ve iş birliğinin artırılmasınoktasında önemli konuların masaya yatırıldığı bir toplantı oldu. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ABD ile 50 milyar dolar ithalat, 50 milyar dolar ihracat olmak üzere 100 milyar dolarlık ticaret hedefi yakalanması yönündeki beklentisine ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross çok olumlu baktı ve bu konuda çalışmaların bir ân önce hayata geçirilmesi yönünde istekli olduğunu dile getirdi. Bakanımız da her sektörün kendileri için çok önemli olmasının yanında ABD tarafının da fazla ilgi duyduğu bazı sektörlerin bulunduğunu, ilk safhada birlikte çalışarak bazı sektörleri seçtiklerini ve yapılan çalışmaların özel sektörle de paylaşılacağını ifade etti. İki tarafın da yapılan görüşmelerde birbirini iyi anladığını ve Türkiye-ABD iş ortaklığının sanayici ve iş adamlarına büyük kazançlar sağlayacağını gördük” dedi.

“Dünya mobilya ithalatında 1. sırada bulunan ABD’ye mobilya ihracatı noktasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sırasında İnegöl adına da önemli gelişmeler yaşandı. Mobilya sektörü, İnegöl olarak ele alındı. İnegöl’ün mobilyada geçmişten günümüze izlediği yol, gerçekleştirdiği AR-GE ve inovasyonlar, kurduğu ticarî ilişkiler ve yaptığı pazar çalışmaları ile dünyaya açılması noktasında sergilediği azim ve kararlılık şehrimizi burada da örnek bir noktaya taşıdı. Böyle özel bir programda mobilya sektörünü temsil etmek bizim için gurur verici bir durumdur. Bu noktada gerçekleştirilen işbirliği üzerinde yapılacak olan çalışmalara biz de elimizden gelen katkıyı sunarak ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.