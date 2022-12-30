Dev YHT projesinde büyük ilerleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 81 ili birbirine bağlamak için attıkları adımları sıraladı. Karaismailoğlu, Türkiye’nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

Alternatifler değerlendiriliyor

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulabilmesi için alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, toplam 374.7 milyar liralık kamu-özel iş birliği (KÖİ) projesini başlattıklarını hatırlattı. Bu projelerin yüzde 83’ünün tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yapımı devam eden KÖİ projeleriyle 63.7 milyar lira daha yatırımı Türkiye’ye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. “Yatırım portföyümüzde 3 bin 342 proje var. Toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira olan bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık” diye konuştu.

346.6 milyarlık yatırım

Karaismailoğlu, 20 yılda demir yollarına toplam 346.6 milyar lira yatırım yaptıklarına ve Türkiye’yi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarına işaret etti.

Çin’den Türkiye’ye ulaşan ve Avrupa’ya giden tarihi İpek Yolu’nu, demir yolu olarak canlandırdıklarını anımsatan Karaismailoğlu, “Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası verimsiz hale gelen kuzey hat olarak bilinen demir yolu hattında Sibirya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtasıyla gerçekleştirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Geri sayım devam ediyor

Hızlı tren ağını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99.67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ankara-İzmir YHT hattı, altyapı çalışmalarında da yüzde 54 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme sağladık. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman YHT hattını hizmete sunduk. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında yüzde 55 fiziki ilerleme kat ettik. Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan projeyle Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımızın da ihalesini yaptık. Sözleşmesini imzaladık. Gebze-YSS Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren Projemizin de üzerinde önemle duruyoruz.”

Adil Karaismailoğlu, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22,8 milyar lira katkı sağladıklarına dikkat çekti. Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 1.2 milyar yolcu taşındı, 373 milyon saat zamandan, 342 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 190 bin ton azalma sağladık. 6 ilde daha yapımı süren 12 projemiz var. Bu projeler bittiğinde ekonomimize yılda 11.1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146.2 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda yılda 73 bin ton azalma olacak. Saatte 120 kilometreyle Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanına sahip 37.5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun da Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamladık. Karaismailoğlu, sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla işletmeye açacağız.”

Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu’nun yapımını tamamladıklarını müjdeledi.

Dev projelerden Kanal İstanbul’a değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Günümüzde İstanbul Boğazı’ndan yılda ortalama 40 bin gemi geçiyor. Gemi ve tanker trafiğinde görülen artış, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı, tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı’ndan güvenli geçiş için yıllık kapasitenin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 40 bin olan trafik yükünün seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği ortadadır. Dünya ticaret hacmi dikkate alındığında 2050’li yılarda boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülüyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı’nın güvenliğini temin edecektir. Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu koruyacaktır. Bunun yanında boğaz giriş ve çıkışlarında günleri bulan beklemeler azaltacaktır. Kanal İstanbul’la ülkemiz küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır. Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesimininde geçişini sağlayacak köprünün inşası devam ediyor. Bu bir kenara Kapıkule-Halkalı YHT çalışmasının Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünelli olarak projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin de inşasına başlamış durumdayız. İnanıyoruz ki hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaşım noktasında artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz Türkiye’mizi küresel bir lojistik üs konumuna getirecek.”