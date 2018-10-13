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Dev yatırım açılış için gün sayıyor

Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına yıllık en az 1,5 milyar dolar azaltması öngörülen ve özel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olan STAR Rafineri, 7 yıllık yapım sürecinin ardından açılışa hazırlanıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:19
Dev yatırım açılış için gün sayıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’ın Türkiye yatırımları içinde önemli paya sahip rafineri, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak. 

Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, toplam yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu. 

İnşaatında ortalama günlük 10 bin işçinin çalıştığı tesiste geçen yıl kasım ayında bu rakam 19 bin 500’e yükseldi. Tesis açıldıktan sonra ise rafineride doğrudan bin 100 kişi istihdam edilecek.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR’ın Türkiye için öngördüğü 19,5 milyar dolarlık yatırım planının önemli bir parçası olan tesisin 19 Ekim’de düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımının beklendiğini ifade etti. İlter, “STAR Rafineri’nin devreye girmesiyle birlikte dış ticaret açığında yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık azalma olacağını hesaplıyoruz. Bu minimum rakamdır, petrol fiyatlarına bağlı olarak daha yukarıya gideceğini düşünüyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:19
  1. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR
  2. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter

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