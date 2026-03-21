Dev tekstil fabrikası kapandı, binlerce kişi etkilendi

Türkiye'nin en büyük şirket topluluklarından biri olan Eren Grubu, Çorlu'daki fabrikasını kapattığını duyurdu. Şirketin patronu Ahmet Eren 'çok ağrıma gidiyor' derken dünya devleri için üretim yapan fabrikada 2 bin kişinin işten çıkarılacağı da kaydetti.

Bünyesinde 14 bin kişiyi istihdam eden Eren Grubu, tekstil alanında üretim yaptığı Çorlu'daki dev yerleşkesini kapatma kararı aldı. Kararı bizzat açıklayan holding patronu Ahmet Eren, "Çok ağrıma gidiyor" dedi.

Çorlu’da kurulu olan ve Türkiye tekstil sanayisinin en büyük merkezlerinden biri kabul edilen iplik fabrikası, devasa kapasitesiyle biliniyordu. Günlük 13 ton iplik üretimi, 10 ton iplik boyama ve 25 ton kumaş boyama kapasitesine sahip tesiste, üretim tamamen durduruldu. Tesiste Lacoste, Burberry, Gant ve Nautica gibi dünya devlerine üretim yapılıyordu.

Yaşadıkları zorlukları anlatan Ahmet Eren, fabrikada çalışan 2 binin üzerinde kişinin işten çıkarıldığını doğruladı. Eren, "Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı" ifadelerini kullandı.

Eren ailesi, Forbes tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Zengin 100 Ailesi" listesinde 37. sırada yer alıyor.