Dev teknoloji şirketi iflas etti! Bill Gates yatırım yapmıştı: 8 milyon dolarlık açık... Karara bağlandı

Bill Gates’in yatırım da bulunduğu teknoloji şirketi iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Lityum iyon pillerden daha ucuz, daha güvenilir ve çevre dostu yeni, endüstriyel odaklı bir pil geliştirmek, pil teknolojisi şirketlerinin gerçeğe dönüşen bir amacı haline gelmeye başladı. Pil teknolojisi şirketi, alternatif ürünü üretme ve pazarlama hedefine ulaşmanın eşiğindeydi, ancak bu tür bir teknolojiyi geliştirmenin yüksek maliyetleri hedeflerinin önüne geçti.

Marlborough, Mass merkezli pil geliştirme şirketi, 2010 yılında, Prof. Donald Sadoway ve Dr. David Bradwell tarafından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde oluşturulan Liquid Metal pil teknolojisini destekleyen A Serisi tohum finansmanında 4 milyon dolar ile ortaklaşa kurulmuştu. Patentli Liquid Metal pil teknolojisinin yayınlanmış ve beklemede olan 103 patenti bulunuyor. Şirket, düşük maliyetli, son derece güvenilir, son derece güvenli, kullanım ömrü boyunca yalnızca minimum düzeyde bozulmaya uğrayan ve elektrik şebekelerinin çalışma ve enerji sağlama şeklini temelden değiştirebilen ve daha temiz bir enerji geleceğine katkıda bulunabilen Sıvı Metal piller geliştirmek için çalışıyordu.

SIVI METAL PİLLERİN AVANTAJLARI

Liquid Metal pil teknolojisi mucitleri, ürünlerinin lityum iyon pillere göre daha düşük sermaye ve işletme harcaması gerektirmesi, yangın veya termal kaçma riski oluşturmaması, kullanım ömrünün sonunda kolaylıkla ayrılabilen ve tamamen kullanılabilen hazır malzemeler kullanması gibi çok sayıda avantaja sahip olduğunu iddia ediyor. geri dönüştürülebilir, kapasite kaybına karşı dayanıklıdır ve daha uzun bir süre boyunca tam tasarlanmış kapasiteleriyle şarj edilebilmektedir.

Şirketin iflas sorunları, 2023 baharında F Serisi fon sağlama çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ortaya çıktı. Ambri Mali İşler Direktörü Nora Murphy’nin açıklamasına göre teknoloji firması daha sonra 2023 sonbaharında küçültülmüş bir iş planını finanse etmek için 50 milyon dolarlık köprü finansmanı aradı, ancak potansiyel yatırımcının katılmayı reddetmesi 8 milyon dolarlık bir açığı ortaya çıkardı.

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Mahkeme belgelerine göre, yalnızca 42 milyon dolarlık taahhütle Ambri’nin, Kasım 2023’te iş gücünde 105 çalışanın azaltılması da dahil olmak üzere maliyetleri kısması gerekiyordu. Şirket ayrıca Aralık 2024’e kadar borç yükümlülüklerini yeniden yapılandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadığı açıklandı. Tüm varlıkların satışına ilişkin ihale prosedürlerinin onaylanması ve ön talep teminatlı kredi verenlerin, daha yüksek ve daha iyi tekliflere tabi varlıkların satın alınması için 38 milyon dolarlık bir kredi teklif sahibi olarak belirlenmesi için bir önerge sunulmuştur.

11 TEMMUZ’A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İhale usullerine göre borçlunun takip edilmesinin yanı sıra en az bir nitelikli teklif sahibinin de bulunması halinde 24 Haziran’da yapılacak açık artırma ile son teklif verme tarihinin 20 Haziran olması gerekmektedir. Satışın onaylanması için 9 Temmuz’da bir satış duruşması yapılacak ve borçlu satışının 11 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanıyor.