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Dev şirketten Türkiye'ye bağlılık mesajı

Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, önemli açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 16:40
Dev şirketten Türkiye'ye bağlılık mesajı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

EBRD, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, EBRD'nin Türkiye’ye bağlılığını sürdürdüğü belirtilerek, EBRD’nin şimdiye kadar Türkiye’de toplam 271 projeyle 10 milyar 764 milyon euro değerinde yatırımı bulunduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK PAZARIMIZ"

EBRD'nin küresel yatırımları içerisinde en büyük paya sahip olan Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 94’ünü özel sektör oluşturuyor.

Bu yılın ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye bizim en büyük pazarımız. Türkiye’de son 3 yılda toplam 5,4 milyar euroluk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen yıl son 3 yılın en düşük yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar euro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye, yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:40
  1. Türkiye
  2. EBRD
  3. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
  4. Suma Chakrabarti

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