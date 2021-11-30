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Ekonomi Dev şirketten siber saldırı açıklaması! Veriler çalındı
Ekonomi

Dev şirketten siber saldırı açıklaması! Veriler çalındı

Dünya genelinde faaliyet gösteren Panasonic şirketi, siber saldırıya uğradığını ve verilerinin çalındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:45:00 - 2021-11-30 14:49:37
Dev şirketten siber saldırı açıklaması! Veriler çalındı

Kameralar başta olmak üzere çeşitli ürünleriyle ülkemiz dahil tüm dünyada faaliyetlerini sürdüren Panasonic, son dönemde ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu ve siber saldırıya uğradıklarını resmen açıkladı.

Panasonic, 26 Kasım tarihinde yaptığı basın açıklamasında, 11 Kasım’da sunucularına izinsiz erişim sağlandığını ve bunun sonucunda bazı verilerin ele geçirildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü Dannea DeLisser, ihlalin ilk olarak 22 Haziran’da başladığını ve 3 Kasım’a kadar devam ettiğini ifade ederken, yetkisiz erişimin de ilk olarak 11 Kasım’da tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

“Yetkisiz erişimi tespit ettikten sonra, olayı derhal ilgili makamlara bildirdik ve ağa dışarıdan erişimi engellemeye yönelik adımlar da dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri uyguladık.”

Panasonic, yetkili makamların soruşturmasına ek olarak veri ihlalini araştırmak ve hangi verilerin ele geçirildiğini belirleyebilmek için uzman bir güvenlik kuruluşu ile çalıştığını ve bu olay nedeniyle müşterilerinden özür dilediğini ifade etti.

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