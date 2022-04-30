Dev şirketten korkutan petrol açıklaması!

Petrol fiyatları 2022 yılında Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle tarihi zirvesini gördü. Son haftalarda dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in artan vakalar nedeniyle kapanması enerji piyasasında düşüşe neden oldu. Brent petrol küresel ekonomideki büyüme endişeleri ve Çin etkisiyle son haftalarda 100-110 dolar bandından işlem görüyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolün sakin seyrine bağlı olarak indirim beklerken Çinli petrol şirketinden fiyatları ateşleyecek açıklama geldi. Asya'nın en büyük petrol rafinerisi Sinopec yılın ikinci çeyreğinde petrol talebinin toparlanacağını duyurdu.

Çinli petrol ve doğalgaz şirketi Sinopec Corp ülkedeki COVID-19 salgınlarının kademeli olarak kontrol altına alınmasıyla ikinci çeyrekte rafine petrol ürünleri talebinin toparlanmasını bekliyor. Tüm yıl boyunca petrol tüketiminin pozitif büyümeye ulaşacağını ifade etti. Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu sekreteri Huang Wensheng, şirketin COVID-19 vakalarının yeniden canlanması nedeniyle Çin'de talebin yavaşladığını, Ocak ve Şubat aylarında yüzde 90 olan rafineri kullanım oranlarının Mart ayında %85'e indirdiğini söyledi. Şirket petrol talebinin yılın ikinci çeyreğinde toparlanacağını açıkladı. Peki Çin etkisiyle petrol fiyatları artacak mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Fiyatlar artacak mı?

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, finans merkezi Şanghay da dahil olmak üzere Covid-19 vakalarının alevlenmesinin ardından karantina altına alındı ve bu da karayolu yüklerinin limanların tıkanmasına yol açtı. Asya’nın en büyük rafinerisi Sinopec'in operasyon yönetimi departmanı başkan yardımcısı Li Li, "Covid karşıtı önlemler rafine petrol ürünlerinin tüketimini kısıtladı. Ancak pandemi salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte petrol talebinin ikinci çeyrekte kademeli olarak yeniden başlamasını bekliyoruz" dedi.

Yetkililer "Şu anda Çin'deki 2022 yakıt tüketiminden eminiz. İkinci çeyrekteki toparlanma ılımlı olsa bile, tüm yıl büyümesi pozitif kalacak'' ifadelerine yer verdi. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in kısıtlamalarının ekonomik etkisi ve azalan yakıt talebi nedeniyle son haftalarda yatay seyretti. Ancak Çin’deki kapanmanın kademeli olarak kalkması ve fabrikaların tekrar faaliyete geçmesi petrol fiyatlarını yeniden ateşleyebilir.