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Sosylal medyda Dev şirketlere satmışlar! Instagram'da büyük skandal!

Sosyal medya uygulaması Instagram'daki büyük skandal ortaya çıktı. Bir pazarlama şirketinin 1 milyon kullanıcının bilgilerini alarak dev şirketlere pazarladığı öğrenildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
Sosylal medyda Dev şirketlere satmışlar! Instagram'da büyük skandal!

Instagram'da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Business Insider'ın haberine göre Hyp3r isimli bir veri şirketi normal koşullarda 24 saat içinde silinmesi gereken Instagram hikaye gönderilerini kayıt etmenin bir yolunu buldu.

Şirket sadece bununla kalmadı ayda 1 milyon açık Instagram profilinin paylaştığı gönderileri, bu gönderilerin gönderildiği yerleri de server'ına almayı başardı. Aynı zamanda kişilerin biyografi bilgileri ve kimleri takip ettikleri de kayıt edildi.

Instagram durumu fark ettikten sonra şirketin platformuna erişmesini engellediğini açıkladı.

Wifi'den girerken dikkat

Facebook'un Cambridge Analytica skandalının ardından son yılların en büyük veri skandallarından biri de böylece ortaya çıkmış oldu.

Haberde yer alan bilgilere göre kullanıcıların profillerinden veri çekimi oteller ve spor salonları gibi ortak Wi-Fi noktalarında gerçekleştirildi. Profili kapalı olan kişilerin verilerine erişilemedi.

Veriler şirketlere satılıyor

Hyp3r söz konusu verileri elinde bulundurarak Engage isimli bir uygulama geliştirdi. Söz konusu uygulama şirketlere satılıyor.

Örneğin X otel bu uygulamayı satın alıyor ve kendi otelinde yapılan her Instagram paylaşımını görebiliyor. Normal koşullarda Instagram'ın geliştiriciler ile paylaştığı verilerle bu uygulamayı oluşturmak mümkün değil.

İsmini açıklamak istemeyen Hyp3r yetkilileri yaptıkları işlemin yasal olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
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