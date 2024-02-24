Dev rakam! Ücretsiz doğal gaz miktarı belli oldu

Karadeniz gazının devreye alınmasıyla konutlara 1 yıl süreyle verilen aylık 25 metreküple 10 ayda 72,5 milyar liralık destek sağlandı. Ücretsiz sunulan doğal gazın miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak.

Karadeniz’deki doğal gazı geçtiğimiz yılın nisan ayında karaya taşıyan Türkiye, bu sayede enerjide dışa bağımlılık zincirini kırma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Geçtiğimiz yılın nisan ayında Karadeniz gazının ulusal şebekeye bağlanmasının ardından konut abonelerine 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp gazın bedelsiz olarak sağlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce 25 metreküp doğal gazın 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasıyla konut abonelerine 87 milyar liralık destek sağlanacağını açıkldı.

6 MİLYAR METREKÜP GAZ BEDAVA VERİLMİŞ OLACAK

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon konut abonesi olduğu düşünülürse, Sakarya Gaz Sahası’ndan aylık 500 milyon metreküp doğal gaz vatandaşlara bedava sunuluyor. 12 ay boyunca sürdürülen destek sayesinde 1 yılda konutlara yaklaşık 6 milyar metreküp doğal gaz verilecek. Şu ana kadar konut başına her ay 25 metreküp desteği ile toplam 5 milyar metreküp gaz karşılıksız sağlandı. Sağlanan aylık destek 7,2 milyar lirayı bulurken, geride kalan 10 ayda 25 metreküp doğal gaz desteğiyle 72,5 milyar liralık destek sağlandı.

ÜRETİMİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim artırma çalışmaları da doludizgin devam ediyor. Karadeniz’deki doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerliyor. Şu anda günlük 2,7 milyon metreküp üretim kapasitesi bulunurken, yakın zamanda üretimin 10 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor. Faz-2 üretimine 2026 yılında geçilmesi, günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması hedefleniyor. Faz- 3’te ise Amasra Sahası’nın da üretime dahil edilmesi ve 2028’de günlük 60 milyon metreküp üretim seviyelerine ulaşılması planlanıyor. Sakarya Gaz Sahası’nda üretilen doğal gazla şu anda yaklaşık 1 milyon hanenin tüketimi karşılanıyor. Günlük üretimin yakın zamanda 40 milyon metreküpe çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon hanenin Karadeniz gazıyla ısıtılması hedefleniyor.

1 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğal gaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 25 metreküp ücretsiz doğal gaz kampanyası devam ediyor. Devletin konut abonelerine sunduğu aylık 25 metreküp doğal gaz desteği 1 Mayıs 2024’te sona erecek.

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