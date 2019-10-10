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Dev projeye yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin, "Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:34
Dev projeye yoğun ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Congresium Ankara’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Turhan, yürütülen projeler hakkında bilgi sundu. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, “Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Yakın zamanda ihaleye çıkılacak

Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çeken Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Turhan, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Çanakkale Boğazı’ndan 2022’de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini veren Turhan, “Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu’dan Çanakkale’ye geçmiş olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:34
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Congresium Ankara
  3. 4’üncü Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı
  4. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli
  5. Çanakkale Boğazı
  6. 1915 Çanakkale Köprüsü

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