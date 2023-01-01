Dev projelere Erdoğan mührü

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Savunma sanayiinden, uzay atılımına, sağlıktan, üretim odaklı politikaya, enerji keşiflerinden sosyal devlete ve terörle mücadeleye kadar her alanda destan yazılan bir yıl oldu.

Rüyalar gerçek oldu

Hiç şüphesiz 2022 yılının en önemli olaylarından biri cumhuriyet tarihinin vesayetçi bürokratlar tarafından engellenen ‘devrim arabaları’ndan’ sonra gurur abidesi olan TOGG’un banttan inişi ve seri üretime geçilmesiydi. Muhalefetin bütün eleştirilerine rağmen Başkan Erdoğan’ın dirayeti sayesinde 29 Ekim 2022 tarihinde yerli otomobilimiz TOGG’un Gemlik fabrikası açıldı. Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma–1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Bu keşifle Karadeniz Gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaşan gazın uluslararası piyasa değeri 1 trilyon dolar olarak açıklandı. 18 Mart 2022’de Çanakkale Zaferinin yıldönümünde 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü kullanıma açıldı. Bir diğer önemli olan olaylardan birisi de dünyanın en yüksek üçüncü barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajının açılması oldu.

Devlet milletinin yanında

Türkiye’nin uzay macerası da bu yıl içerisinde hız kazandı. 2021 Aralık ayında 8. Aktif Space X firmasının roketiyle uzaya gönderilen TÜRKSAT 5B uydumuz hizmete girdi. Ayrıca yıl içerisinde 49 millet bahçesi tamamlanarak hizmete açıldı. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştı.

Erdoğan’ın dirayeti güvenlik güçlerimizin kahramanlığı sayesinde terörle mücadelede de büyük başarılara imza atıldı. Sadece 2022 yılı içerisinde 2 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı 120’ye kadar düşürüldü. Ayrıca toplam 157 terör eylemi ise engellendi.

Savunmada devasa atılımlar

Başkan Erdoğan döneminde savunma sanayiindeki artan yerlilik oranı da hız kesmeden devam etti. Türkiye’nin savunma sanayinde gururu ASELSAN, Konya’da silah sistemleri fabrikası kurarak ülkemizin askeri konuda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Öte yandan; Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) montaj bandına indirilirken yine savaşta üstünlük sağlayacak ve insan kaybımızı önleyecek Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının test sürüşleri başladı. Ulaşımda da prestij projeler hayata geçirildi. Marmara Bölgesi’nin önemli projelerinden Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılarak ulaşıma açılırken, Doğu Anadolu Bölgesinde ise, Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos Yolu’nun 70 kilometrelik kesimi açılarak, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilen yollar ile ulaşım kesintisiz hale getirildi.