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Dev projedeki ticari alanlar sahiplerini bekliyor

Kayseri ve Bölgesindeki illere perakende, yurt içinde ve yurt dışında toptan satış hizmeti verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM kapılarını açmaya hazırlanıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 09:58
Dev projedeki ticari alanlar sahiplerini bekliyor

Kayseri ve Bölgesindeki illere perakende, yurt içinde ve yurt dışında toptan satış hizmeti verecek olan KUMSMALL FACTORY AVM kapılarını açmaya hazırlanıyor.Mobilya ve klasik Avm konseptini birleştiren Kayserili Mobilyacılar bu özelliği ile ‘İlk Bölgesel AVM ve ilk karma AVM’ olacak. KUMSmall Factory Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor.


Mobilyadan Halı, perde aydınlatmaya, ayakkabıdan giyim ve ev tekstiline, yeme-içme eğlenceden sinemaya kadar tam bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan KUMSMALL FACTORY inşaatı yine bir ilk olarak TOKİ tarafından yapıldı.


KUMSMALL FACTORY karşısında bulunan eşi benzeri olmayan banka, lokanta, market vb. gibi sektörlere hizmet edecek ticari alanlar sahiplerini bekliyorlar. 13 Eylül Cuma günü saat 14 30’da ihale ile satılacak ticari alanlarda 84 aya kadar banka kredisi ile vade ve KDV muafiyeti de bulunuyor. Ayrıntılı bilgi Kooperatifimizden alınabilir.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:58
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