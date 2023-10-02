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Kobi Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak
Kobi

Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak

Yeniakit Publisher
2023-10-02 06:43:00 -
Dev proje Mustafakemalpaşa’ya 10 bin istihdam sağlayacak

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, orta vadede yan sanayisi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Güllüce Kobi Sanayi ve Lojistik Depolama Projesi’yle ilçe için tarihi bir sürecin başlayacağını müjdeledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Mehmet Kanar, her yıl katma değeri yüksek ürünlerle zenginleştirdikleri verimli toprakları, doğal güzellikleri, tarihi değerlerini koruyarak, yeşil sanayi yatırımları ile geleceğe yolculuğunun sağlam ve kararlı adımlarla sürdüğünü açıkladı. Önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak sağlıklı ve modern alt yapı, üst yapı, içme suyu, yağmur ve kanalizasyon, spor ve eğitim, tarım ve turizm, sosyal donatı alanları ve ulaşım başta olmak üzere sayısız hizmetlerle ilçe tarihinin en büyük değişim ve gelişiminin yaşandığını kaydeden Başkan Kanar, “Bu güzel ilçenin güzel insanları için ne yapsak az. Şimdi, sıra sporla, sanatla, bilimle yetişen gençlerimizin kendi ilçelerinde girişimci, nitelikli iş gücüne sahip olacakları yeşil sanayi hamlesinde“ şeklinde konuştu.

Siyasi hırs ve ikballeri ilçe menfaatlerinden önce gelenlerin yine ve yeniden sesleri ile “İstemezük” türküsü söylemeye başladıklarını ifade eden Kanar, “Geçmişte tarım kenti Mustafakemalpaşa’da faaliyet göstermek isteyen dev gıda yatırımlarına karşı çıkarak başka ilçeye gitmelerine neden olanlar, otoban bağlantısı için yine ortalığı ayağa kaldırarak Mustafakemalpaşa’yı dev projelerden mahrum bırakanlar, daha sonra yüzleri kızarmadan bu yatırımların neden ilçemize getirilmediğini söyledi. Şimdi de binlerce istihdam ve yeni iş imkanlarının önünü açacak yatırımı engellemeye çalışıyorlar. Şaşırdık mı, hayır tabii ki” ifadelerini kullandı.

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