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Aktüel Dev patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor! Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti!
Aktüel

Dev patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor! Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:17:00 - 2024-09-22 17:41:09
Dev patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor! Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti!

Emekli bir çiftçinin bahçesinde patlıcanlardan biri anormal şekilde büyümeye başladı. Isparta'da 2 kilo 200 gram patlıcan yetişti. Çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcan ağırlığı olan patlıcanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Gül şehri Isparta, dev patlıcanla gündemde... Isparta'da emekli Mehmet Aydın'ın bahçesinde 2 kilo 200 gram patlıcan yetişti. Patlıcan, ekipler patlıcanı incelenirken Aydın, hormon veya zirai ilaç kullanmadığını söyledi.

2 kilo 200 gramlık patlıcan görenleri şaşırttı

Artı Gerçek - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü. Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

'HORMON VEYA ZİRAİ İLAÇ KULLANMIYORUZ'

Dev patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor

Aydın, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz" dedi.

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